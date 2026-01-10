Nicaragua libera a decenas de presos políticos

El gobierno de Nicaragua informó este sábado la excarcelación de decenas de personas, luego de que la Embajada de Estados Unidos en Managua abogara públicamente por la liberación de presos políticos en el país.

La misión diplomática estadounidense había señalado el viernes, mediante un mensaje en la red social X, que mientras Venezuela había liberado a “un gran número de presos políticos”, en Nicaragua más de 60 personas continuaban “injustamente detenidas”.

A través del medio oficialista El 19 Digital, el Ejecutivo nicaragüense indicó que, al conmemorarse 19 años del retorno de Daniel Ortega al poder, “decenas de personas que estuvieron en el sistema penitenciario nacional regresaron a sus hogares y familias”.

Fotografías y videos difundidos por medios oficialistas muestran a varios detenidos firmando documentos de liberación frente a agentes policiales y reencontrándose con familiares convocados para recibirlos.

“Esta actividad es símbolo de nuestro invariable compromiso con el encuentro, la paz y el derecho de todos a una convivencia familiar y comunitaria, respetuosa y tranquila”, señaló el gobierno en un comunicado.

No obstante, las autoridades no identificaron a las personas liberadas ni detallaron los motivos o circunstancias de su detención.

Organizaciones no gubernamentales y medios nicaragüenses en el exilio denunciaron el viernes que al menos 61 personas fueron detenidas recientemente por expresar en redes sociales apoyo a la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Estados Unidos, por su parte, calificó al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo como una “brutal dictadura” y reiteró sus críticas a la concentración de poder, la represión de la disidencia y las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, algunas de ellas señaladas por expertos de la ONU como posibles crímenes de lesa humanidad.