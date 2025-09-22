Nicaragua firma acuerdos comerciales con regiones ucranianas ocupadas por Rusia

Nicaragua firmó este lunes acuerdos comerciales con cinco regiones ucranianas ocupadas por Rusia, informaron medios oficialistas de Managua.



Los acuerdos con las regiones de Lugansk, Donetsk, Zaporiya, Jersón y Sebastopol (Crimea) fueron suscritos en Moscú por Laureano Ortega Murillo, hijo de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, aliados del presidente ruso, Vladimir Putin.



"Nos llena de honor firmar estos acuerdos de cooperación con estas regiones y repúblicas [...] que han reclamado su derecho histórico a ser parte integral de la Federación de Rusia", declaró Ortega Murillo, según el portal oficialista El 19 Digital.



Nicaragua prevé exportar a esas regiones alimentos y productos agropecuarios, entre otros. "Estamos listos para recibir delegaciones de las repúblicas y regiones con las cuales estamos firmando estos acuerdos", detalló Ortega Murillo.



Nicaragua es el principal aliado de Rusia y China en Centroamérica. Los vínculos con ambas potencias los lleva Ortega Murillo, de 48 años, el hijo de la pareja presidencial con mayor figuración pública.



El ejército ruso invadió Ucrania en febrero de 2022 y ahora ocupa alrededor de 20% de ese país. Moscú afirma que son parte de su territorio cinco regiones ucranianas: Donetsk, Jersón, Lugansk, Zaporiya y Crimea.



En 2008, Nicaragua también reconoció la independencia -instigada por Rusia- de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur. También la anexión de Crimea por Moscú en 2014.



Rusia y Nicaragua mantienen una estrecha cooperación económica y militar tras el retorno al poder en 2007 de Ortega, un antiguo aliado de Moscú que gobernó Nicaragua desde el triunfo de revolución sandinista de 1979 hasta 1990.

