Nicaragua: diario La Prensa será investigado por lavado de dinero y defraudación aduanera

El jefe de información del diario La Prensa, Eduardo Enríquez, confirmó a Telenoticias que, tras el allanamiento de este viernes, la policía decomisó documentos e investigará al medio por supuesto lavado de dinero y defraudación aduanera.



Enríquez indicó que los antimotines resguardan las afueras para prohibir el paso a las instalaciones.

Los allanamientos del Gobierno de Daniel Ortega se realizan un día después que el diario anunció el cierre de su edición impresa, alegando que el Gobierno les mantenía retenido el papel para poder imprimir los rotativos.

“La policía nacional entró al diario y ahí permanece detenido el personal del periódico, periodistas y personal administrativo”, dijo el periodista Hans Ramírez.

Los comunicadores denuncian que estas acciones son una clara violación a la libertad de prensa.

“Ayer el secretario de la prensa dijo que íbamos a tener empleos, pero a con esta situación creemos que vienen más desempleos”, agregó Geovanny Shiffman, redactor de La Prensa.

Este jueves el secretario de la junta directiva del diario La Prensa lamentó que el periódico más antiguo del país, fundado hace 94 años, desparecería.

“Somos un país que quedamos sin un medio escrito en circulación, no digo que no estamos informando, pero si un medio escrito no va a existir”, concluyó Juan Lorenzo Holmann.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado estas acciones del gobierno del presidente Daniel Ortega contra el diario La Prensa y el periodismo independiente.

Por el momento el rotativo seguirá informando a los nicaragüenses y al mundo desde su plataforma digital y redes sociales.