Nicaragua aprobó uso de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID

Nicaragua aprobó este miércoles el uso de la vacuna Sputnik V, producida en Rusia, para hacer frente a la pandemia de covid-19, sumándose así a países del continente como México, Venezuela y Argentina, que han adoptado similar decisión.



A través del ministerio de Salud, "la vacuna rusa (Sputnik V) ha sido registrada bajo la autorización para uso de emergencia", dijo a medios oficiales la vicepresidenta Rosario Murillo.



"Avanzamos en las negociaciones" para garantizar el suministro, dijo Murillo, sin dar detalles sobre la cantidad y fecha para la llegada del medicamento.



La también esposa del presidente Daniel Ortega destacó que la eficacia de "la vacuna rusa es del 91,6% [según estudio de la revista científica The Lancet], lo cual servirá como una poderosa herramienta" ante la pandemia de covid-19.



La Sputnik V fue homologada en más de quince países: desde vecinos exsoviéticos como Bielorrusia o Armenia hasta aliados como Venezuela e Irán, pero también en Argentina, Argelia, Túnez y Pakistán. El martes, las autoridades mexicanas aprobaron también el uso de la vacuna rusa.



Nicaragua estima en más de 115 millones de dólares el financiamiento que necesita para la compra de vacunas contra el covid-19 y el sistema de frío para su conservación.



La Organización Panamericana de la Salud (OPS) a través del mecanismo Covax facilitará a Nicaragua la vacuna para el 20% de la población de 6,5 millones de habitantes.



Covax es un mecanismo de Naciones Unidas para garantizar un acceso equitativo a la vacuna contra el covid-19. Según el gobierno en los próximos días llegará el primer lote a través de esta vía. Aún no hay fecha para iniciar la vacunación en el país.



Nicaragua reporta oficialmente 6.299 casos y 170 fallecidos por covid-19, aunque el no gubernamental Observatorio Ciudadano, integrado por médicos y profesionales independientes, contabiliza más de 12.000 contagios y cerca de 3.000 muertos por neumonía o sospechosos de covid-19.