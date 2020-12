Neymar quiere volver a jugar con Messi "el año que viene"

Neymar dijo que quiere volver a jugar el año que viene con Lionel Messi, que podría dejar el FC Barcelona al final de esta temporada, tras la victoria este miércoles por 3-1 del Paris Saint-Germain ante el Manchester United en la Champions League.



El brasileño jugó durante cuatro temporadas junto al seis veces Balón de Oro en Barcelona antes de fichar por el PSG en 2017, por un récord de 222 millones de euros (268 millones de dólares).



"Lo que más quiero es disfrutar con él en la cancha", declaró a la cadena deportiva estadounidense ESPN. "Tengo muchas ganas de volver a jugar con él, tenemos que hacerlo el año que viene".



Tras el traspaso al PSG, el FC Barcelona intentó recuperar al prodigio brasileño en 2019, pero no lo consiguió.



Pero en la actualidad las dificultades económicas provocadas por la pandemia del nuevo coronavirus han obligado al club catalán a negociar un recorte salarial de la plantilla por un total de 122 millones de euros (147 millones de dólares) y parece en una posición delicada para volver a probar suerte con Neymar el próximo verano.



Por otro lado Messi, que acaba su contrato al final de la temporada, podría verse tentado de irse tras haber intentado, sin éxito, dejar el Barça al final de la pasada temporada.



El expresidente del club, Josep Maria Bartomeu, se negó a dejar partir a su estrella argentina, antes de verse obligado a dimitir. No se sabrá quién le sucede hasta el 24 de enero, después de las elecciones.



Se creía que el Manchester City, cuyo entrenador es Josep Guardiola, que antes estuvo en el Barça, sería el destino de Messi si se hubiera ido el verano pasado, pero el PSG podría ser una alternativa interesante para el jugador de 33 años.



"Le dejo sin problema mi lugar en la cancha", bromeó Neymar, quien aún no ha podido dar al club su primer trofeo en la Champions League, a pesar de una final este verano.