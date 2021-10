Neymar destaca potencial del PSG pero dice que aún debe compenetrarse más

Sao Paulo, Brasil | El astro brasileño Neymar destacó el poderío del París Saint-Germain esta temporada, tras la llegada de refuerzos estelares como el argentino Lionel Messi y el español Sergio Ramos, pero aseguró que el equipo francés aún debe compenetrarse más.



"No importa los nombres que el equipo tenga, nosotros sabemos de nuestro potencial, del equipo que tenemos hoy. Pero si no jugamos juntos, no trabajamos juntos, no nos esforzamos el uno por el otro, las cosas [ganar títulos y marcar una era] no van a suceder. Como equipo tenemos que compenetrarnos más para que eso suceda", dijo el '10' en una entrevista con el canal de YouTube 'Fui Clear???' divulgada este jueves.

El atacante de 29 años aseguró que la temporada hasta ahora está empezando, por lo que hay tiempo para que los jugadores del club parisino se conozcan mejor y el equipo conquiste los títulos que tanto ansía, entre ellos la esquiva Champions League.

Aunque lidera la liga francesa, con siete unidades más que su escolta, el Lens, y su grupo de Champions, el once que dirige el argentino Mauricio Pochettino ha mostrado un fútbol irregular, sin que Neymar, Messi y el francés Kylian Mbappé hayan logrado consolidar un tridente de miedo.

"Cuando se unen todos esos grandes nombres del fútbol, que hicieron historia, es obvio que somos uno de los principales equipos a vencer, eso es evidente, pero creo que los otros equipos también se reforzaron muy bien. En el fútbol hay que jugar", agregó en declaraciones dadas en París el 27 de septiembre, un día antes de que los parisinos vencieran 2-0 al Manchester City en la Liga de Campeones.

La entrevista, además, fue grabada antes de que se conociera un testimonio de 'Ney' en el que asegura que el Mundial de Catar-2022, al que Brasil puede clasificarse en la doble fecha del clasificatorio sudamericano de noviembre, donde enfrentará a Colombia y Argentina, puede ser su último.

"Para ese mundial [el de Catar] nos estamos preparando más psicológicamente, mentalmente. Creo que tenemos todo para sorprender", señaló sobre la que sería su tercera participación mundialista.

Neymar hizo parte del plantel que disputó Brasil-2014, donde los anfitriones fueron humillados 7-1 por Alemania en semifinales, y Rusia-2018, en el que Bélgica los venció 2-1 en cuartos.