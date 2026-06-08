Netanyahu anuncia el cese de los ataques luego que Israel alcanzara objetivos en Irán

Israel e Irán anunciaron el lunes que habían puesto fin a las hostilidades entre ambos, después de haberse atacado directamente por primera vez desde el inicio de un frágil alto el fuego en la guerra en Oriente Medio.

Después de semanas de negociaciones para intentar poner fin al conflicto, la región se incendió nuevamente a raíz de un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut el domingo, al que Irán respondió con una salva de misiles.

El ejército israelí lanzó ataques contra varias ciudades iraníes, entre ellas Teherán, y apuntó contra sistemas de defensa y un complejo petroquímico.

Este lunes, el mando de las fuerzas armadas iraníes afirmó haber "infligido una respuesta contundente" a Israel y anunció "el cese de la operación".

Sin embargo, advirtió que, "si continúan los actos de agresión y hostilidad, incluido en el sur de Líbano, se adoptarán medidas mucho más severas y contundentes que las anteriores".

Más tarde, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que "las hostilidades en este frente cesaron".

"Tras los golpes que asestamos al régimen terrorista de Teherán, este dejó de atacarnos", afirmó el mandatario, quien añadió que si Irán "comete el error de reanudar sus ataques", Israel respondería "con toda la fuerza".

El presidente estadounidense, Donald Trump, que se ha mostrado cada vez más exasperado con Netanyahu, había reclamado previamente a Irán, pero también a su aliado Israel, que detuvieran "de inmediato" los ataques, los primeros desde el 8 de abril, cuando entró en vigor la tregua.

En un mensaje poco después, dijo que ambas partes buscan "alcanzar un ALTO EL FUEGO inmediato" y que las negociaciones avanzan "salvo que la ignorancia o la estupidez se interpongan en el camino".

"Derecho a defenderse"

Netanyahu declaró en un mensaje televisado que "Israel tiene todo el derecho a defenderse", y afirmó que le comunicó esto mismo a Trump.

A pesar de las advertencias iraníes contra los ataques israelíes, incluido en Líbano, Israel afirmó que "seguirá actuando" contra el movimiento islamista Hezbolá en este país.

"Rechazamos categóricamente las amenazas de Irán. Todo intento iraní de establecer un vínculo entre Líbano e Irán con el fin de atacar a Israel recibirá una respuesta de gran fuerza", declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un comunicado difundido por su oficina.

Un nuevo bombardeo israelí alcanzó este lunes un vehículo en la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, según la agencia estatal de noticias libanesa NNA.

La Cruz Roja indicó que el bombardeo impactó cerca de su centro en la ciudad, hiriendo a cuatro rescatistas.

El Ministerio de Salud libanés anunció que un bombardeo israelí en la región de Nabatiyeh, también en el sur, mató a siete personas, entre ellas "un niño sirio y una mujer".

Por su parte, el ejército israelí dijo haber interceptado tres proyectiles lanzados desde Líbano, y un periodista de la AFP que se encontraba cerca de la frontera vio tres explosiones en el aire.

El frente libanés es uno de los puntos más delicados en las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio, ya que Irán insiste en que cualquier acuerdo debe incluir el fin de este conflicto paralelo entre Israel y Hezbolá.

Dos acuerdos de tregua bajo el auspicio de Estados Unidos no frenaron los combates, especialmente activos en el sur de Líbano, donde Israel lleva a cabo una incursión militar.

Golpe al proceso diplomático

Las hostilidades entre Israel e Irán se produjeron en un momento delicado para los esfuerzos diplomáticos con vistas a poner fin al conflicto.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró tras el anuncio del cese de los ataques contra Israel que su país no había "abandonado ni el campo de batalla ni la mesa de negociaciones".

Previamente, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, había afirmado que las consultas diplomáticas seguían en marcha, pero que el proceso podría verse "afectado" por la escalada.

Mientras hablaba en la sede del Ministerio de Exteriores, en el centro de Teherán, una fuerte explosión hizo temblar el edificio, según un periodista de la AFP que asistía a la rueda de prensa.

En la capital iraní, la incertidumbre sobre una posible reanudación de la guerra pesaba sobre los residentes.

"La economía está paralizada, la sociedad sufre estrés postraumático, la moral está por los suelos", dijo Farhad, un chef de 35 años.

"Nadie sabe qué nos deparará el mañana".

Jerusalén también despertó el lunes en medio de ruido de explosiones y alertas antiaéreas.

Las autoridades decretaron el cierre de escuelas en todo Israel, aunque el Ministerio de Educación anunció que volverían a abrir el martes, una señal de que ambas partes esperan que se mantenga el alto el fuego.