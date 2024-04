“Muy, muy fuerte”: Ticos relatan cómo se vivió inusual temblor en Nueva York

​"En el momento del temblor yo estaba pintando un techo y, de un pronto a otro, la escalera se me empezó a mover. Yo pensé que era el viento, porque estaba soplando mucho viento por el frío.

"Se me hizo muy extraño el movimiento, me asusté. Lo que hice fue que me bajé rápido. Cuando me di cuenta, todos los vecinos salieron asustados también. La verdad fue muy, muy fuerte el temblor, se sintió muy fuerte. Uno está subido ahí en las alturas, se siente el doble. Gracias a Dios, estoy bien, por dicha no pasó a más", finalizó Briceño.