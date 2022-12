Musk dice que dejará de ser CEO de Twitter cuando encuentre sustituto

El empresario publicó la encuesta sobre su renuncia poco después de tratar de escabullirse de otra controversia.



El domingo, usuarios de Twitter fueron avisados de que no podrían seguir promoviendo contenido de otros sitios de redes sociales.



Sin embargo Musk dio reversa a la decisión horas después, y escribió que la política se limitaría a cuentas suspendidas solo si "el objetivo principal de esas cuentas es promover competidores".



El intento de prohibición provocó desaprobación e incluso desconcertó al cofundador de Twitter, Jack Dorsey, quien ha respaldado la adquisición de Musk.



El analista Ives considera que los "anunciantes han huido despavoridos y dejado a Twitter en franco desangre financiero potencialmente camino a perder unos 4.000 millones de dólares al año".



Poco después del anuncio de la adquisición de la plataforma, Musk anunció que la red cobraría 8 dólares mensuales para verificar cuentas, pero tuvo que suspender el plan de "Twitter Blue" luego de una vergonzosa ola de cuentas falsas. El programa se relanzó después.



El 4 de noviembre, Musk dijo que la compañía estaba perdiendo 4 millones de dólares diarios y Twitter despidió a la mitad de sus 7.500 trabajadores.



Musk también restableció la cuenta de Trump, a pesar de que el expresidente estadounidense dijo que no tenía interés en regresar a la plataforma, y anunció que Twitter no continuaría trabajando para combatir la desinformación sobre el covid-19.



En días recientes, suspendió las cuentas de varios periodistas luego de reclamar que algunos habían publicado detalles sobre movimientos de su jet privado, información que según dijo podría poner en riesgo a su familia.



Algunas de las cuentas suspendidas han sido restablecidas desde entonces.



El lunes, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, envió una carta a Musk invitándolo a testificar ante los diputados europeos, informó su portavoz.



La Eurocámara no tiene potestad para obligar a Musk a acudir y la respuesta del empresario se desconoce por el momento.