Mujeres rusas reclaman ante Kremlin que sus esposos vuelvan de guerra con Ucrania

6 de enero de 2024, 11:34 AM

La ira crece desde hace meses entre los familiares de los reservistas movilizados por orden de Vladimir Putin en septiembre de 2022, un asunto delicado para las autoridades, que se muestra como una rebelión incipiente, pero que hasta ahora no ha sido reprimido.

"Queremos llamar la atención de las autoridades y de la opinión pública sobre nuestro llamamiento. Probamos varios medios. Lanzamos un llamado por escrito a los diputados, responsables y administraciones, pero no fuimos escuchadas", explicó a la AFP María, de 47 años, exdirectora de ventas.

Su marido fue movilizado en noviembre de 2022, hace más de un año. "No es justo. Son civiles, no soldados", insiste antes de añadir: "Nuestros hombres no pueden permanecer allí tanto tiempo".