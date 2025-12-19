Muere el expresidente de Ecuador Rodrigo Borja a los 90 años

El exmandatario de Ecuador Rodrigo Borja murió a los 90 años de edad el jueves (18.12.2025), informó en redes sociales el presidente Daniel Noboa.

Borja, que gobernó entre 1988 y 1992, enfrentó el primer levantamiento indígena del país durante su mandato y entregó títulos de propiedad de alrededor de un millón de hectáreas a comunidades originarias.

Fue la "primera vez" que un gobierno otorgó tierras a los pueblos indígenas, recordó Borja en una entrevista en 2019. Agregó que la medida pretendía "darles la propiedad de las tierras para que ellos pudieran cultivarlas".

El presidente Noboa expresó sus condolencias por la muerte del exmandatario socialdemócrata. "Rodrigo Borja estará para siempre en la memoria del Ecuador. Hoy este país honra su legado", escribió el presidente en su cuenta de X.

El partido Izquierda Democrática, que fundó con recursos económicos limitados y con el que llegó al poder, lo llamó un "estadista a carta cabal".

Su gobierno logró la desmovilización del grupo rebelde Alfaro Vive Carajo. "Salieron de la clandestinidad y entregaron las armas y volvieron a la vida pacífica", contó Borja, quien además fue diputado.

También promovió una campaña de alfabetización y la entrega de desayunos escolares.

El expresidente se alejó de la vida pública para escribir una enciclopedia política, que le llevó a trabajar "14 horas" diarias, según relató.

Fue boxeador, automovilista y amante del fútbol y el tenis. Fue encarcelado durante su época universitaria por oponerse al gobierno del mandatario José María Velasco Ibarra.



