Misión Artemis II culmina con regreso a la Tierra: así se preparó la NASA

La misión Artemis II entra en su fase final este viernes con el esperado regreso de cuatro astronautas a la Tierra, tras completar una histórica órbita alrededor de la Luna. El amerizaje de la cápsula Orion está previsto para las 6:07 p.m. (hora de Costa Rica), frente a las costas de California, en Estados Unidos.



Se trata de una de las etapas más críticas de toda la misión, debido a la complejidad del reingreso a la atmósfera terrestre. La nave viajará a una velocidad cercana a los 40.000 kilómetros por hora, lo que la convierte en la reentrada tripulada más rápida registrada hasta ahora.

El ingeniero costarricense Ronald Chang Díaz, pionero en la industria aeroespacial y hermano del exastronauta Franklin Chang Díaz, explicó que la reentrada implica fuerzas de aceleración que pueden multiplicar hasta seis veces el peso corporal de los astronautas, lo que podría provocar desorientación o pérdida momentánea de la conciencia (ver video adjunto en la portada).



Antes de ingresar a la atmósfera, la cápsula se separará del módulo de servicio europeo, encargado de suministrar energía, oxígeno y propulsión durante el viaje. Esta estructura se desintegrará al no contar con protección térmica, mientras que Orión continuará su descenso protegida por un escudo capaz de resistir temperaturas de hasta 2.800 grados Celsius.



Durante aproximadamente 13 minutos, la cápsula enfrentará condiciones extremas. La fricción con la atmósfera generará una intensa bola de fuego alrededor de la nave y provocará un apagón en las comunicaciones de hasta seis minutos, conocido como “blackout”.



Para reducir la velocidad antes del impacto con el océano, se desplegará un sistema de 11 paracaídas que permitirá pasar de 40.000 a unos 30 kilómetros por hora. Posteriormente, equipos de la Armada de Estados Unidos recuperarán la cápsula y a sus tripulantes, quienes serán sometidos a evaluaciones médicas iniciales.



Chang, con experiencia en la NASA, recalcó que la reentrada implica fuerzas de aceleración que pueden multiplicar hasta seis veces el peso corporal de los astronautas, lo que podría provocar desorientación o pérdida momentánea de la conciencia.



La misión deja varios hitos históricos, entre ellos, la participación de la astronauta Christina Koch, la primera mujer en orbitar la Luna, y de Victor Glover, el primer afrodescendiente en lograrlo. Además, la tripulación alcanzó la mayor distancia recorrida por humanos en el espacio y captó imágenes inéditas de la cara oculta del satélite natural.



Durante seis días, los astronautas realizaron maniobras clave, observaciones científicas y pruebas tecnológicas que allanan el camino para futuras misiones tripuladas, incluido el objetivo de regresar a la superficie lunar en los próximos años.



Con el amerizaje de Orión, la Artemis II marcará un paso decisivo en la nueva era de exploración espacial, demostrando que es posible viajar a la Luna y regresar de forma segura con tecnología de última generación.





