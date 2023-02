Ministro colombiano propone despenalizar incesto entre adultos

Bogotá, Colombia | El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, presentó al Congreso un proyecto de ley con una propuesta controvertida: dejar de considerar el incesto entre mayores de edad como un delito.



"Lo que estamos proponiendo eliminar es que dos personas, ambas adultas, que libremente consienten tener sexo, las manden a la cárcel", dijo este martes a Blu Radio.



La legislación colombiana castiga a familiares en primer grado de consanguinidad que sostengan relaciones sexuales con penas de hasta seis años de prisión.



El ministro presentó el lunes ante el Congreso una propuesta legislativa para mejorar las condiciones penitenciarias y despenalizar algunas prácticas, cuando la sobrepoblación de las cárceles alcanza un pico crítico.



"Hay que establecer en un derecho penal propio de una sociedad liberal unos límites a la persecución del Estado a conductas que realmente no hacen daño a la sociedad", agregó.



Osuna se detuvo en señalar diferencias entre el incesto y otros delitos sexuales.



"No es ni violación, ni actos sexuales abusivos, ni actos con menores de edad. Eso se queda exactamente igual con las penas merecidamente altas que tienen", dijo. Si el incesto es "con un niño, sí es violación", remarcó.



En Colombia la edad de consentimiento sexual es de 14 años. Osuna no especificó qué ocurriría en caso de una relación incestuosa entre un joven entre los 14 y 18 años con una persona adulta.



El abogado citó la obra maestra del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en la que las relaciones entre miembros de la familia Buendía son una práctica común.



"En 'Cien años de soledad' hay varias generaciones en las que hay incesto", sostuvo.



El planteamiento oficial levantó críticas. "Desde el gobierno proponen eliminar el incesto como delito. Un mensaje nefasto para las familias y un estimulo macabro para violadores", reaccionó en Twitter Ernesto Macías, expresidente del Senado por el derechista Centro Democrático.



Aunque una de las intenciones del Ministerio de Justicia es descongestionar las cárceles, el ministro aseguró que hay un "número mínimo" de condenados por actos incestuosos.



El Congreso de mayoría oficialista debatirá otras propuestas de Osuna como conceder permisos de trabajo a reos que hayan pagado más de la mitad de su condena por delitos menores. Si se aprueba, podrán salir en el día y regresar en la noche a su celdas.



Sin cadena perpetua, en Colombia la pena máxima para abusadores sexuales de niños es de 60 años de cárcel.



El primer gobierno de izquierda en la historia del país aspira implantar una ambiciosa batería de reformas.