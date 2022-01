Miles de evacuados en Indonesia por inundaciones atribuidas a deforestación

Las fuertes inundaciones en la isla de Sumatra, en Indonesia, provocaron la evacuación de unas 24.000 personas y la muerte de dos niños, informaron el martes las autoridades.



Ambientalistas señalaron que la tragedia es consecuencia de la deforestación en la zona.



Las lluvias torrenciales azotan el norte de la isla desde el 31 de diciembre y causaron el desborde de ríos y llevaron el nivel de agua a tres metros en zonas residenciales, según la agencia local de gestión de desastres.



"Nosotros sufrimos inundaciones al menos cinco a ocho veces por año en Pirak Timur", aseguró Muzakkir, un hombre de 33 años de esta localidad en la provincia de Aceh, quien se identifica con un solo nombre al igual que muchos indonesios.



"Pero las inundaciones de hoy son de las peores", aseguró a AFP.



Syarifuddin, poblador de Lhok Sukon, en la misma provincia, declaró que "el agua continúa subiendo en la casa, me llega al pecho" y "la mayor parte de las casas en la región están inundadas".



Las autoridades de la provincia de Aceh declararon estado de emergencia por las inundaciones, que destruyeron edificios públicos, infraestructuras y zonas agrícolas.



En la provincia agrícola de Jambi, en el centro de Sumatra, 24.000 personas fueron afectadas por las inundaciones, que no dejaron víctimas.



Para la organización ambientalista Walhi, el fenómeno está estrechamente ligado a la deforestación de zonas para abrir espacio a las plantaciones de palma aceitera.



"Si se destruye el medio ambiente río arriba, pero las autoridades solo se interesan de la situación río abajo, no se resuelve el problema" y las inundaciones continuarán cada año, declaró Ahmad Shalihin, director ejecutivo de Walhi en Aceh.



Zulkifli, jefe de la localidad de Meunasah Jok, explicó que "como los bosques son cortados en la parte alta, las zonas bajas sufren un impacto muy importante" con las inundaciones.