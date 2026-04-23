Milei presenta un proyecto de ley de reforma electoral

El Gobierno del presidente de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, envió este miércoles al Parlamento un proyecto de ley de reforma electoral, que prevé, entre otros cambios, la eliminación de los comicios primarios.

Según informó la Oficina del Presidente en un comunicado, la iniciativa "tiene por objetivo corregir un sistema viciado de raíz para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar".

La reforma plantea la eliminación definitiva de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que el Ejecutivo de Milei definió como "un experimento fallido que intentó impulsar la falsa dicotomía de internas abiertas".

El sistema de elecciones primarias fue implementado por primera vez en Argentina para definir los candidatos para los comicios generales de 2011, a partir de una reforma política aprobada por el Parlamento a finales de 2009, con el objetivo de democratizar la representación política, la transparencia y la equidad electoral.

No obstante, el sistema ha sido cuestionado varias veces, en particular por sus costes y por lo engorroso de la organización de unos comicios donde suelen presentarse muchos candidatos.

En su comunicado de este miércoles, el Gobierno señaló que las primarias presidenciales de 2023 tuvieron un coste de 45.000 millones de pesos (32 millones de dólares) y "no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante".

Según el sistema vigente que Milei pretende anular, para quedar habilitados para competir en las elecciones generales, los candidatos o listas de postulantes deben lograr al menos el 1,5 % de los votos totales en las primarias.

Todos los partidos están obligados a participar de las primarias, aunque no necesariamente deben presentar más de una lista de candidatos para dirimir cuál es la que llevarán a los comicios generales.

"De acá en adelante, las primarias vuelven a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado. Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos", señaló el Gobierno.

En 2025, el Parlamento, por iniciativa del Ejecutivo de Milei, aprobó un proyecto que suspendió las PASO para los comicios legislativos celebrados el año pasado.