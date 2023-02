Meta quiere cobrar en Facebook e Instagram ¿para quién y por qué?

20 de febrero de 2023, 5:43 AM

Los suscriptores de Meta Verified podrán verificar sus cuentas de Facebook e Instagram al presentar una carta de identidad oficial, y luego lucir una "insignia azul" que demuestra que son la persona que dicen ser.



Su cuenta también estará mejor protegida contra el riesgo de usurpación de identidad.



En caso problemas, los suscriptores podrán dirigirse directamente a empleados del servicio de atención a clientes.



Y sus mensajes, fotos y videos serán promovidos por encima de otros, apareciendo entre los primeros resultados de búsquedas, comentarios y recomendaciones.



Meta también promete nuevas funciones creativas.



La suscripción estará primero disponible en Australia y Nueva Zelandia esta semana, y luego se extenderá a otros lugares, empezando por Estados Unidos.



Costará 11,99 dólares (11,22 euros) por mes a los usuarios que la adquieran en línea, y 14,99 dólares a quienes se suscriban por medio de aplicaciones móviles (para compensar la comisión de Apple o Google).



- Influenciadores -

La suscripción es opcional y las plataformas seguirán siendo gratuitas. Los usuarios interesados deberán tener más de 18 años y no estará disponible para empresas, aunque Meta no excluye incluirlas a futuro.



La nueva oferta apunta sobre todo a los creadores de contenidos.



Meta explicó a la AFP haber concebido Meta Verified en función de las demandas que recibió por parte de creadores en ascenso.



Pero para la experta Carolina Milanesi, la fórmula carece de coherencia al ofrecer funciones que responden a las necesidades de diferentes tipos de usuarios: la autentificación para las organizaciones oficiales y personalidades, la promoción para los influenciadores, la seguridad que debería "aplicar para todos".



"No estoy segura de que haya suficientes cosas para cada una de las categorías de personas para justificar el gasto",dijo.



Ingresos