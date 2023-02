Messi será baja para el Mónaco-PSG, regreso esperado el lunes

10 de febrero de 2023, 10:28 AM

La ausencia de su máxima estrella es un nuevo golpe duro para el entrenador Christophe Galtier, que ya se ha visto privado de otro jugador destacado de la plantilla, Kylian Mbappé (muslo), que no podrá jugar estos dos partidos.

"¿Messi es duda contra el Bayern Múnich? No estará contra el Mónaco, pero volverá al entrenamiento este lunes. Se puede retirar el término +duda+" para el partido contra el conjunto alemán, respondió este viernes Galtier en rueda de prensa.

En referencia a Mbappé, Galtier confirmó que no debería estar disponible para el partido de ida contra el Bayern. "Kylian se está tratando, se habla de una baja de tres semanas", dijo el técnico.

No figuran en cambio el defensor Nordi Mukiele (isquiotibiales), el centrocampista portugués Renato Sanches (isquiotibiales), así como tampoco el centrocampista italiano Marco Verratti, aunque el club parisino no precisó los motivos de su no inclusión en la lista.