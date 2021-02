Mercado del bitcoin supera el billón de dólares

El precio del bitcóin se disparó el viernes y llevó el valor del conjunto de los bitcoines creados desde 2009 a más de 1 billón de dólares, en un mercado impulsado por los anuncios de las grandes empresas.



Hacia las 16H40 GMT, el bitcóin alcanzaba un nuevo máximo histórico, de 54.790 dólares.



Con más de 18,6 millones de bitcoines creados desde su lanzamiento, en 2009, por personas anónimas, el conjunto del mercado representa potencialmente más de 1,015 billones de dólares, según la página coinmarketcap.com.



Desde principios de año, el precio del bitcóin ha subido un 89%, lo que despertó temores de una burbuja similar a la 2017.



El viernes, Elon Musk, cuya empresa, Tesla, contribuyó al repunte de los precios al anunciar que había comprado 1.500 millones de dólares en bitcoines, defendió la decisión de su grupo en Twitter.



"Cuando la moneda sufre una tasa de interés negativa, habría que ser idiota para no mirar más allá", alegó, agregando que el "bitcóin es casi tan tonto como el dinero fiduciario, insisto en el 'casi'", escribió.



Los defensores del bitcóin ven en la red descentralizada, creada por personas anónimas en 2008, un medio de protegerse contra las acciones de los bancos centrales.



En los últimos meses, muchas empresas financieras manifestaron su interés por la criptomoneda.



Del gigante de los pagos en línea Paypal, en octubre, al mastodonte de los fondos de inversión BlackRock a finales de enero, pasando por el banco más antiguo de Wall Street, BNY Mellon, numerosos actores financieros estadounidenses anunciaron que prevén poner en marcha servicios para usar o vender criptomonedas.



"Altamente especulativo"

Pero el crecimiento insaciable del bitcóin preocupa a los analistas financieros, que consideran que, al haber quintuplicado sus precios en un año, es bastante probable que la burbuja explote.



"Los tuits de Musk lo han cambiado todo en las últimas semanas, no estamos hablando de compras racionales", consideró un corredor de criptomonedas, que pidió el anonimato.



Por otro lado, los bancos centrales suelen criticar a las criptomonedas, como hizo la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que calificó al bitcóin de "activo altamente especulativo" en febrero.



Al superar el billón de dólares, el mercado de esta moneda supera teóricamente la capitalización bursátil de Tesla o del grupo chino Tencent, y se acerca a los niveles de Alphabet, la casa matriz de Google (1,4 billones de dólares).



Sin embargo, algunos economistas advierten que las comparaciones son erróneas, puesto que el monto de compraventa de una moneda no es lo mismo que el de una empresa. Según el gabinete Chainalysis, una quinta parte de los bitcoines no ha cambiado de manos en más de cinco años.