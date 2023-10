Medios estadounidenses informan muerte de Matthew Perry, estrella de “Friends”

En sus memorias "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" ("Amigos, amantes y aquello tan terrible") Perry describe haber asistido a terapia de desintoxicación 65 veces, gastando unos 9 millones de dólares en sus intentos de volver a estar sobrio.

Además de "Friends" Perry apareció en filmes como "Fools Rush In" y "The Whole Nine Yards".