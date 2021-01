Médicos en Guatemala exigen vacunas COVID-19, aún sin fecha de llegada

Decenas de médicos y trabajadores del área de salud de Guatemala demandaron este miércoles a las autoridades la aplicación de la vacuna contra el nuevo coronavirus, cuya llegada al país aún no tiene fecha confirmada.



"No hemos tenido una comunicación formal (con la cartera de Salud), por eso le exigimos una pronta reunión para que nos den a conocer la manera de cómo va a ser la vacunación dentro del hospital" Roosevelt, el más grande del país, dijo a la AFP el médico Zagreb Zea.



Aseguró que después de casi 11 meses que se registró el primer caso de covid-19 en este país, en marzo pasado, no han tenido "ninguna información" oficial sobre las inmunizaciones.



Guatemala debe recibir durante el primer trimestre de 2021 uno de sus primeros lotes a través de Covax, un mecanismo de la OMS que agrupa a 150 naciones -60 ricas y 90 en vías de desarrollo- para garantizar un acceso equitativo a la vacuna contra el covid-19.



En tanto, el Congreso autorizó una partida de hasta 200 millones de dólares para la compra directa de vacunas a los distintos laboratorios que la ofertan.



"La compra directa de la vacuna pronto será una realidad, ya hemos firmado la ley para su financiamiento y adquisición. La lucha contra el coronavirus la vamos a ganar, su salud y bienestar es nuestro compromiso como Gobierno", dijo en Twitter el presidente Alejandro Giammattei, criticado por presuntamente haber fracasado en el manejo de la pandemia.



El doctor Zea insistió en que aún no han recibido información. "Nos urge que nos den una respuesta con el tema de la vacuna. Estamos exigiendo las 3.700 vacunas para todo el personal que labora en el hospital", agregó. Y aseguró que el sistema de salud en Guatemala siempre está "al borde del colapso, exista o no pandemia".



Mientras continúa la espera, el ministerio de Salud intensificó las pruebas en los mercados populares debido a un repunte de casos, toda vez que en los últimos días han sobrepasado los mil positivos.



Recientemente, comerciantes reclamaron al gobierno por disponer el cierre de atención en los mercados a las 2 de la tarde, como medida de contención ante la pandemia, porque complicaba su economía. El martes, las autoridades decidieron ampliar ese horario hasta las 5 de la tarde.



Guatemala, con casi 17 millones de habitantes, suma en los últimos 10 meses casi 156.500 casos de covid y 5.513 muertos.