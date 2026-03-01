Media Luna Roja cifra en 108 los muertos por ataque sobre escuela de Irán

La Media Luna Roja indicó que el balance de muertos por un bombardeo que golpeó una escuela en el sur de Irán se elevó a 108 personas, después de bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica.



"El número de estudiantes mártires en la escuela Minab ha aumentado a 108 y las operaciones de rescate y retirada de escombros siguen en marcha", dijo un portavoz de la organización.



La AFP no pudo acceder al lugar para verificar el balance o las circunstancias que rodearon el incidente.



Contactado por la AFP, el ejército israelí no hizo ningún comentario inmediato sobre las informaciones.



El Pentágono tampoco respondió de inmediato a una solicitud, pero un portavoz del comando militar estadounidense en la región dijo al diario The New York Times: "Somos conscientes de los informes sobre daños a civiles como consecuencia de las operaciones militares en curso".



"Nos tomamos muy en serio estos informes y los estamos investigando. La protección de los civiles es de suma importancia, y seguiremos tomando todas las precauciones posibles para minimizar el riesgo de daños no intencionados", agregó.



En un comunicado, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó el ataque de "salvajada" que "constituye una nueva página negra en el historial de innumerables crímenes cometidos por los agresores".



Israel y Estados Unidos lanzaron una oleada de bombardeos contra su enemigo desde el sábado en la mañana que, según afirmaron sus gobernantes, habrían matado al líder supremo iraní, Alí Jamenei.



La Media Luna Roja iraní afirmó en la tarde que al menos 201 personas murieron y 747 resultaron heridas en los ataques.





