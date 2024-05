Mbappé y los hinchas del PSG, una relación de siete años con altibajos

"Goleador indispensable" o "ego sobredimensionado": la estrella francesa Kylian Mbappé pondrá punto final el 30 de junio a su relación de siete años con el París Saint-Germain, con cuyos hinchas ha tenido momentos mejores y otros peores.

Como en la mayoría de historias de amor, todo comenzó con pasión: los cánticos en su honor y las banderas con su rostro empezaron a llenar el Parque de los Príncipes, especialmente en la grada de los ultras de la tribuna Auteuil.

Nacido y criado en la región parisina, Mbappé se convirtió pronto en una estrella mundial y, por ello, en un ídolo en el estadio del PSG.

Pero el jugador de 25 años ha tenido momentos en los que su popularidad entre los hinchas se vio mermada, especialmente por los momentos de dudas sobre su continuidad o incluso por los temores de que se fuera a otra entidad. Fueron en su mayor parte falsas alarmas, pero esta temporada la idea de la salida del club tomó forma de manera más real y el anuncio del viernes del propio jugador no puede ser considerado una sorpresa, ya que todos lo daban por hecho.

Los goles le han hecho un jugador querido por muchos, aunque otro sector de la hinchada le acusa de poco expresivo y nunca se le consideró muy en sintonía con los ultras u otros grupos de aficionados del equipo.

Siempre centrado en sus objetivos deportivos, incluso Mbappé admitió en el vídeo de anuncio de su macha que su relación con una parte de la hinchada no fue nunca muy fluida.

"Hay gente a la que me gustaría dar las gracias, por encima de todo: los hinchas", dice el futbolista. "Sé que no lo he sido el que más ha respondido con gestos y que no siempre he estado a la altura del amor que vosotros me habéis dado durante siete años", apunta.