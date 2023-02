Mbappé será baja para la ida de Champions; golpe duro para el PSG

2 de febrero de 2023, 11:51 AM

"Es una contusión o un hematoma, no sabemos todavía. No hay demasiada preocupación", había declarado, evocando "un golpe detrás de la rodilla y en el músculo".

En las imágenes de Canal+ tomadas tras el partido, se ve a Mbappé comentar su lesión en los pasillos de los vestuarios, declarando: "Me he lesionado en un apoyo, me duele demasiado".