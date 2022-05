Mbappé anunciará su futuro a finales de mes

Kylian Mbappé "prácticamente" ha decidido si permanece en el París Saint-Germain o si cambiará de equipo, pero anunciará públicamente su futuro a finales de mes.

"Sí, sí, prácticamente", respondió el delantero al ser preguntado si había tomado una decisión.



Mbappé precisó que anunciará su decisión "antes" de los partidos de la selección Francesa de junio durante la Liga de las Naciones.

Los 'Bleus' reciben a Dinamarca el 3 de junio, y para entonces la intriga sobre su futuro se anuncia despejada.

Meilleur joueur de Ligue1 pour la 3e saison consécutive. Une fierté immense d’écrire l’histoire une nouvelle fois. Cette reconnaissance me fait chaud au cœur. Et bien sûr merci à l’ensemble de mon club et les fans pour la confiance accordée cette saison.



Merci ❤️🏆🥇 @UNFP