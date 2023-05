Marcelo Bielsa, un (no tan) loco al frente de la selección uruguaya

Los primeros partidos del ex seleccionador de Argentina y Chile con la celeste serán en junio, frente a las débiles representaciones de Nicaragua y Cuba en Montevideo.

"Se va a pagar solo (el salario de Bielsa). Nos pondrá en los primerísimos planos", añadió el directivo, aunque no se ha difundido el monto de los ingresos que percibirá el temperamental entrenador.

-Un tabú que ya no es tal -

"No es una cuestión de Estado, pero me gustaría que se valorara más al técnico uruguayo, y acá hay varios que demostraron su valía", dijo por ejemplo Jorge Fossati, actual entrenador de Universitario de Perú y ex DT celeste (2004-2005).