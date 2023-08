Malasia despide a dos cachorros panda antes de su traslado a China

29 de agosto de 2023, 5:37 AM

Kuala Lumpur, Malasia | Malasia se despidió el martes de dos cachorros de panda antes de su traslado a China como parte de un acuerdo entre los dos países.



Yi Yi y Sheng Yi, dos hembras nacidas en cautiverio en Malasia en 2018 y 2021 respectivamente, serán llevadas a China al cumplir dos años de edad, como parte de un acuerdo bilateral.



Las pandas son descendientes de Xing Xing y Liang Liang, dos animales que China prestó a Malasia en 2014 durante una década para celebrar los 40 años de relaciones diplomáticas y que permanecerán en el país.



"Es una despedida emotiva. Me siento muy triste porque no podré ver a los dos hermosos cachorros", dijo Cindy Lai, una fotógrafa de 24 años, en el zoológico nacional de Malasia.



"Llevo muchos días llorando en casa. No podré volver a verlos", admitió a la AFP Tracey Lee, un ama de casa de 37 años, que visita a los pandas todas las semanas para hacer videos en TikTok.



Yi Yi y Sheng Yi viajarán en un avión de carga con destino a la ciudad china de Chengdu a las 10H30 (14H30 GMT), dijo un funcionario conocedor del plan de viaje.



El zoológico organizó una ceremonia de despedida a la que asistieron el embajador de China en Malasia y el viceministro de Medio Ambiente de Kuala Lumpur.



"Espero que estos pandas gigantes (...) puedan promover aún más el entendimiento y la estrecha cooperación entre los dos países", dijo el viceministro Huang Tiong Sii en un comunicado.



El hábitat natural de los pandas gigantes son las regiones montañosas del centro de China, donde el bambú, su alimento favorito, crece en abundancia.



Como parte de su "diplomacia de los pandas", China presta estos animales a algunos países como gesto de buena voluntad.



Según la oenegé WWF, quedan unos 1.860 pandas gigantes en estado salvaje y otros 600 en cautiverio en todo el mundo.