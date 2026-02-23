Madagascar suma 62 muertos tras el paso del ciclón Gezani

El número de muertos por el impacto del ciclón tropical Gezani en la zona oriental de Madagascar se elevó de 59 a 62 el domingo (22.02.2026), informó la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos.

La ciudad más afectada es Toamasina, la segunda urbe más grande de Madagascar, donde el ciclón tocó tierra con vientos sostenidos de 180 kilómetros por hora, lo que provocó daños en el 80 % de la ciudad.

El temporal, que desató ráfagas de viento de hasta 250 kilómetros por hora, dejó 62 muertos, 15 desaparecidos y 804 heridos desde el pasado 10 de febrero.

Casi 500.000 personas se vieron afectadas en siete regiones y 29 distritos, lo que representa unos 105.000 hogares, donde las autoridades desplegaron 48 centros para asistir a la población.

Organismos de socorro reportan 160.000 desplazados

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en África (IFRC África) cifró en 16.000 el número de personas desplazadas.

Aunque el ciclón pasó hacia la costa de Mozambique, la IFRC advirtió de que volverá a las regiones de Ampanihy, Beloha y Tsihombe, en el sur de Madagascar.

El ciclón Gezani tocó tierra apenas unos días después del ciclón Fytia el pasado 31 de enero, y que atravesó el país de oeste a este, con un saldo final de 14 muertos y afectó a más de 85.000 habitantes.

Como consecuencia del temporal, el Consejo de Ministros de Madagascar decidió declarar el estado nacional de emergencia.

El sureste de África suele soportar anualmente una temporada de tormentas tropicales que dura de octubre a abril y que, en ocasiones, provoca numerosos muertos y cuantiosos daños materiales.