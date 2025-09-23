Macron obligado a esperar en la calle por la seguridad de Trump tras su discurso en la ONU

La prensa francesa captó un momento inusual en plena vía pública de Nueva York. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se vio obligado a esperar en la calle tras salir de su discurso en la sede de las Naciones Unidas (ONU). La razón fue el cierre de calles provocado por la comitiva de Donald Trump, que se dirigía precisamente hacia la ONU.

“Estoy esperando en la calle porque todo está parado por usted”, dijo Macron al republicano en un tono ligero, mientras aguardaba la reapertura del paso.

Lejos de incomodarse, el mandatario francés aprovechó la pausa para entablar una breve conversación con Trump. “Me encantaría poder tener una breve conversación con Qatar y contigo este fin de semana sobre la situación en Gaza”, expresó Macron.

El encuentro se dio en un contexto marcado por la tensión diplomática en la ONU, tras el reconocimiento del Estado Palestino por parte de varios países, entre ellos Francia.

Finalmente, los medios franceses reportaron que Macron pudo continuar su caminata minutos después, cuando la calle fue reabierta.