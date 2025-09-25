Macron advierte más firmeza a "nuevas provocaciones rusas"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este miércoles (24.09.2025) que los países de la OTAN deben responder con más firmeza en caso de "nuevas provocaciones rusas", especialmente en su flanco oriental, pero sin "abrir fuego".

"Esto significa que si alguien te provoca de nuevo, debes reaccionar con un poco más de fuerza", dijo el presidente francés en una entrevista con la cadena France 24 y la radio RFI, desde Nueva York, donde participa a la Asamblea General anual de la ONU.

Esto no quiere decir que "vayamos a abrir fuego", añadió el mandatario francés, contradiciendo sobre este punto al presidente estadounidense Donald Trump.

Se trata de "hacer lo que hemos planificado", explicó Macron en la entrevista radiotelevisada en la que no quiso dar más detalles sobre la forma que podrían tener esa reacción por razones de confidencialidad y de estrategia.

Defiende respuesta "proporcionada" de la OTAN

En cualquier caso, insistió en que "si hubiera nuevas provocaciones, subiríamos en un grado" la respuesta y recalcó que habría que "reaccionar de forma un poco más fuerte".

También defendió que hasta ahora "la OTAN ha reaccionado de forma proporcionada" a las incursiones de drones en Polonia y en Rumanía y a las de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia: "No vamos a abrir el fuego frente a esto".

Dinamarca tuvo que cerrar el lunes el aeropuerto de Copenhague tras el sobrevuelo de drones de origen desconocido. Y a principios de mes, Polonia, Rumania y Estonia denunciaron la violación de su espacio aéreo por parte de aparatos rusos.

Celebre mensaje claro de Trump sobre Ucrania

Macron también saludó el mensaje "muy claro" de Donald Trump sobre Ucrania, una evolución "muy importante" ya que Kiev "necesita equipo y apoyo estadounidense".

Tras reunirse con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, Trump afirmó el martes que Ucrania podría recuperar todo su territorio perdido ante Rusia, en un giro de 180 grados de su postura sobre la guerra.

"Es un mensaje muy claro del presidente estadounidense para decir que Rusia es sin duda más débil y frágil de lo que muchos han dicho", dijo Macron, felicitándose por la "nueva perspectiva" de Estados Unidos sobre Ucrania.