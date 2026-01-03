Los memes que dejó la captura de Nicolás Maduro

Fiel al estilo creativo de los memes... así se vivió la captura de Nicolás Maduro en las redes sociales.

Desde Donald Trump, Bob Esponja y hasta el Mundial, los ticos y las redes se pusieron creativos tras la detención de Maduro.

La madrugada de este sábado fue movida, luego de la realización de la operación militar para dar con el paradero de Maduro.

En estos momentos, las fuerzas especiales de Estados Unidos trasladan a Maduro a suelo norteamericano para que enfrente la justicia.