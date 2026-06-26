Llega a Venezuela alto mando militar de EE. UU. para "supervisar" apoyo a tareas de rescate

Un general del Comando Sur (Southcom) de Estados Unidos llegó el jueves a Caracas para "supervisar" el apoyo de Washington a Venezuela tras el doble sismo que dejó al menos 235 muertos, informó el ejército estadounidense.

El mayor general de los Marines Kevin J. Jarrard, máximo representante del Southcom en el terreno, "está trabajando estrechamente con sus socios para planificar, coordinar y dirigir" las operaciones del ejército estadounidense con el fin de salvar vidas y brindar asistencia humanitaria en las zonas afectadas, según un comunicado oficial.

El Comando Sur precisó que operará en el país suramericano después de que el gobierno interino de Delcy Rodríguez "pidiera formalmente ayuda a Estados Unidos tras los terremotos" del miércoles.

En la publicación se incluyó una fotografía de lo que parecían ser representantes venezolanos dando la bienvenida a Jarrard en un lugar no especificado.

Las fuerzas estadounidenses "utilizarán aeronaves de ala fija y de ala giratoria para prestar servicios de transporte especializado", además de colaborar en la evaluación de daños y el suministro de ayuda, indicó el Comando Sur.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había dicho previamente que "movilizó inmediatamente al Departamento de Guerra", siguiendo instrucciones del presidente Donald Trump, para colaborar con el Departamento de Estado en el apoyo al pueblo venezolano.

A Venezuela también llegaron 188 rescatistas de El Salvador y equipos de socorristas de México, según informó en X la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La cadena TeleSur, por su parte, informó sobre la llegada de insumos y rescatistas provenientes de Chile, mientras que el canal VTV indicó que un grupo de 80 rescatistas de Suiza, junto con 18 toneladas de insumos, aterrizó en la Base Aérea El Libertador, en el estado de Aragua.