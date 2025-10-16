Llega a Israel el cuerpo de Inbar Hayman, última mujer secuestrada en Gaza

El cuerpo de Inbar Hayman, la última mujer que permanecía secuestrada en Gaza, fue entregado a las autoridades israelíes, cerrando un capítulo doloroso en medio del prolongado conflicto entre Israel y Hamás.

Inbar, de 27 años y originaria de Haifa, fue secuestrada el 7 de octubre de 2023 durante el ataque al Festival Nova, donde participaba como voluntaria para asistir a bailarines que se encontraban indispuestos.

Su desaparición generó una ola de solidaridad en Israel y el mundo, donde el lema “Free Pink” —su apodo artístico— se convirtió en símbolo de esperanza y exigencia de liberación.

Reconocida por su talento como artista urbana, Inbar era conocida en el mundo del graffiti como “Pink” y “Raven”. Y según información del gobierno israelí, sus obras fueron exhibidas en galerías internacionales, y su estilo único la posicionó como una figura emergente en el arte contemporáneo israelí. Estudiaba Comunicación Visual en el Wizo Haifa Academic Center junto a su pareja, Noam, con quien planeaba iniciar el cuarto año de carrera.

El 16 de diciembre de 2023, su familia recibió la devastadora noticia: Inbar había sido asesinada durante su cautiverio en manos de Hamás. Desde entonces, sus seres queridos exigieron el derecho a enterrarla dignamente.

“Su madre necesita un lugar donde hablarle, encenderle una vela”, expresó su tía Hannah Cohen en declaraciones a medios israelíes.

El cuerpo fue finalmente recuperado como parte de los acuerdos humanitarios que buscan cerrar el ciclo de rehenes y víctimas del conflicto. Inbar deja atrás a sus padres y a un hermano, además de una comunidad artística que la recuerda como una joven llena de amor, creatividad y entrega.

El periodo de paz que terminará con esta guerra de dos años se tambalea entre fuertes tensiones, debido a que Hamás todavía no ha entregado los 20 cadáveres faltantes acordados en el pacto. Por lo que Israel exige la devolución de todos los cuerpos.