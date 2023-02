Liverpool-Real Madrid, un duelo con aroma a revancha

Si bien el Real Madrid ocupa la segunda posición de la Liga, se encuentra a ocho puntos del líder Barcelona, tras 22 jornadas.



Además, los merengues no podrán contar con el francés Aurelien Tchouameni ni con el alemán Toni Kroos, titulares indiscutibles en el centro del campo pero que no han entrado en la convocatoria por enfermedad.



Sin embargo, Karim Benzema, que descansó este fin de semana durante la victoria en el campo de Osasuna (2-0), debería aparecer al igual que el lateral derecho Dani Carvajal, de regreso tras una lesión muscular que le ha hecho perderse seis partidos.



Para los Reds, esta Champions League, competición en la que han alcanzado la final en tres de las últimas cinco ediciones, podría ser un salvavidas en una temporada hasta ahora caótica.



Con dos partidos menos que el Tottenham (4º), los siete puntos de distancia a los que se encuentra el Liverpool (8º) de las posiciones que clasifican a la Liga de Campeones no parecen insalvables.



Pero las actuaciones y rendimiento extremadamente irregulares desde el inicio del campeonato, con momentos en los que el equipo daba la impresión de haber perdido la intensidad y letalidad que le llevaron a tantos éxitos, no generan demasiada confianza.