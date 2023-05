Ligero repunte en precios mundiales de alimentos, impulsado por el azúcar

5 de mayo de 2023, 5:25 AM

París, Francia | Por primera vez en un año, los precios mundiales de los alimentos repuntaron levemente en abril, debido a un incremento en los precios del azúcar, dijo el viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).



El índice de precios de los alimentos de la FAO, que rastrea los precios internacionales de una canasta de productos básicos, subió un 0,6% con respecto a su nivel de marzo. Se sitúa muy por debajo de su nivel de hace un año (-19,7%) pero se mantiene en un nivel alto.



En particular, el índice de precios del azúcar de la FAO aumentó un 17,6% en comparación con marzo, alcanzando un nivel récord desde octubre de 2011. La razón: una caída esperada en la producción en India, China y Tailandia, vinculada en particular a la sequía.



Además, el "comienzo lento" de la cosecha de caña de azúcar en Brasil y el aumento de los precios internacionales del crudo, que está impulsando la demanda de etanol elaborado a partir de caña de azúcar, están impulsando los precios al alza.



Salvo los precios de la carne y del arroz, que también repuntaron ligeramente, todos los demás índices y en particular los de cereales (-1,7%) y aceites vegetales (-1,3) continuaron su descenso en abril.



"Es importante seguir monitoreando muy de cerca la evolución de los precios y los factores de aumentos: a medida que las economías se recuperan de una recesión significativa, la demanda aumentará y ejercerá una presión al alza sobre los precios de los alimentos", subrayó Máximo Torero, economista jefe de la FAO, en un comunicado.