Latinoamérica recuperará ingreso por cápita previo a pandemia en 2024, dice FMI

Latinoamérica recuperará el nivel que tenía de ingreso per cápita antes de la pandemia, recién en 2024, estimó este jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI), que advirtió que el reciente rebrote de covid-19 empaña "las perspectivas a corto plazo" en la región.



"El ingreso per cápita no retornará al nivel de antes de la pandemia hasta 2024, lo cual provocará pérdidas acumuladas del 30% respecto a la tendencia prepandémica", indicaron en un blog de la entidad Alejandro Werner, director para las Américas del FMI y otros dos economistas.



En su último informe de "Perspectivas de la economía mundial" (WEO) publicado este mes el FMI mejoró las perspectivas para Latinoamérica, proyectando un crecimiento del PIB regional de 4,6% este año, una cifra de todos modos por debajo del promedio global de 6%.



Así, en materia de crecimiento de las economías, el FMI advirtió que "el reciente rebrote del virus en Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, sumado a la lenta distribución de las vacunas (salvo en Chile), empaña las perspectivas a corto plazo".



Los economistas destacaron que la contracción de 7% experimentada por la región en 2020 fue la más pronunciada del mundo, superando con creces la mediamundial, que fue de -3,3%, y añadió que el crecimiento pronosticado para este año está por debajo de las previsiones para los mercados emergentes.



Según las previsiones del organismo, Brasil - que este año crecerá un 3,7% - recuperará el nivel del PIB de 2019 en 2022; México, con una expansión pronosticada de 5%, retornará a la cota previa a la pandemia en 2023, ya que "no hay un sólido apoyo fiscal y se anticipa que continúe la debilidad de la inversión".



El FMI destacó el caso de Chile, que crecerá 6,2% y donde el programa de vacunación es uno de los más avanzados del mundo.



"En Chile, la rapidez de la vacunación y las importantes políticas de apoyo constituyen un refuerzo a corto plazo. Se espera que el país alcance este mismo año el nivel de PIB previo a la pandemia", dijeron los economistas.



Los expertos de la entidad pronostican que el plan de alivio impulsado por Estados Unidos tenga efectos positivos para algunos países de América Central a través del comercio y las remesas y en estas naciones vuelvan al nivel de PIB previo a la pandemia en 2022.



"Las economías caribeñas que dependen del turismo serán las últimas en recuperarse (no será hasta 2024) debido a la lenta reanudación de la actividad en este sector", advirtieron los economistas.



"Deterioro duradero del capital humano"

El FMI advirtió que "los mercados laborales siguen siendo frágiles: solo dos tercios de quienes perdieron su empleo al comienzo de la pandemia en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú lo habían recuperado al final del año pasado".



Además destacó que el sector informal - que fue el que registró las mayores pérdidas - ha liderado la recuperación del empleo.



Los expertos señalaron además que el cierre de las escuelas, que fue más prolongado que en otras regiones, supondrá un "deterioro duradero del capital humano".



Según el análisis de los técnicos del FMI el ingreso de los estudiantes de edades comprendidas entre 10 y 19 años podría ser, en promedio, un 4% más bajo a lo largo de su vida, si no se compensan los días de clase perdidos en 2020.