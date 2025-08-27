Video: Lanzan piedras a Milei en medio de escándalo de corrupción en Argentina

*Imágenes de Artear, parte de la Alianza Informativa Latinoamericana.

El presidente de Argentina, Javier Milei, fue evacuado de urgencia de un acto de campaña luego de que su caravana fuera atacada a pedradas, durante una recorrida con su hermana Karina y candidatos de La Libertad Avanza (ver video adjunto).

La camioneta que trasladaba al mandatario tuvo que acelerar para salir de la zona.

“Atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos”, escribió en la red X el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, a dos meses de elecciones legislativas en las que el presidente ultraliberal pondrá a prueba su popularidad.



Funcionarios responsabilizaron al kirchnerismo por los incidentes y confirmaron dos detenidos.



Noticia en desarrollo.



