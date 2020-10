¿La OMS, Greta o RSF? Apuestas abiertas para el Nobel de la paz

Las especulaciones sobre quién será galardonado con el codiciado Premio Nobel de la Paz, que será atribuido el viernes en Oslo, se intensificaron en los últimos días y mientras los apostadores apuntan a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los expertos se inclinan por la libertad de prensa o la ecologista Greta Thunberg.



Punto culminante de la temporada Nobel, el premio de la paz, único que se otorga en la capital noruega, suscita especulaciones de todo tipo ya que la lista de candidatos permanecerá secreta durante medio siglo.



De los candidatos solo se conoce la cantidad: 318 este año, 211 individuos y 107 organizaciones, según el Instituto Nobel.



"Al no haber favorito rutilante, (...) pienso que el premio puede ir a una organización protectora de periodistas o a periodistas de terreno", indica el director del Instituto de investigación para la paz de Oslo (Prio), Henrik Urdal.



"Durante los conflictos, es muy importante que los periodistas contribuyan a suministrar informaciones de lo sucedido, tanto para establecer responsabilidades de los bandos opuestos como para informar al resto del mundo para que los líderes puedan evaluar la situación y contemplar medidas", señaló.



Ya citados como nobelables en el pasado, las ONG francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la estadounidense Comité para la protección de los periodistas (CPJ) son mencionadas con insistencia.



En un campo muy diferente, la adolescente sueca Greta Thunberg, ejemplo de la lucha contra el cambio climático, sigue siendo de actualidad, sola o con otros militantes, tras haber sido la favorita de los apostadores el año pasado.



El Nobel fue otorgado finalmente al primer ministro etíope, Abiy Ahmed, por sus esfuerzos de acercamiento con el ex hermano enemigo, Eritrea.



Aunque RSF es su preferido, Asle Sveen, historiador del Nobel, ve en Greta Thunberg "una candidata posible, absolutamente". Tras la paquistaní Malala, la escandinava sería la segunda más joven laureada en cerca de 120 años de historia del Nobel.



"Aunque estamos actualmente en plena pandemia, el cambio climático a largo plazo es mucho más grave" que el Covid-19, destaca Sveen.



No habrá Nobel para Trump

La epidemia del nuevo coronavirus propulsó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) como favorita en los sitios de apuestas en línea, delante de Greta Thunberg.



Este premio, que sería el doceavo de la historia en estar relacionado con Naciones Unidas, representaría para los cinco miembros del comité Nobel noruego una manera de saludar la vía del multilateralismo para combatir la enfermedad.



Pero la OMS también fue muy criticada por la supuesta lentitud en reaccionar, según Donald Trump, debido a la influencia que ejerce ahí China.



Pero hay además que ser propuesto a tiempo: el estado de "pandemia" fue declarado el 11 de marzo cuando las candidaturas ya habían cerrado el 31 de enero. Y los miembros del comité Nobel no pueden agregar sus propias propuestas sino en la primera reunión, que se llevó a cabo en enero.



Otros nombres que circulan en Oslo son la ONG Transparency International, la canciller alemana Angela Merkel, la afgana Fawzia Koofi, el Programa Alimentario Mundial (PAM) o la ONU y su secretario general Antonio Guterres.



Entre las candidaturas conocidas o supuestas reveladas por sus "padrinos" figuran el pueblo de Hong Kong, la OTAN, el cacique brasileño Raoni Metuktire, el trío Julian Assange-Edward Snowden-Chelsea Manning, y el ex Primer ministro grec Alexis Tsipras y su homólogo macedonio Zoran Zaev.



La sombra del Covid-19 estará presente de todas maneras y por la situación sanitaria, la recompensa será entregada el 10 de diciembre ya sea en persona en una ceremonia de formato reducido o a distancia a través de los medios digitales.



Aunque Donald Trump fue propuesto para el Nobel 2021 por dos diputados escandinavos, se ignora si está en la lista este año.



Parece que esta recompensa le atrae mucho a Trump si se tiene en cuenta la cantidad de tweets que le ha dedicado, pero los expertos creen poco en esa posibilidad.



"Trump tiene más posibilidades de ganar el Nobel de literatura por sus tweets que el Nobel de la paz", afirma Urdal. "Y no es porque sea Donald Trump, sino porque no ha hecho nada para merecerlo", añadió.