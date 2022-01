La ilusión del Athletic se medirá a la fortaleza del Real Madrid por la Supercopa de España

La ilusión del Athletic Club de Bilbao se enfrenta al buen momento del Real Madrid este domingo a las 12:30 p. m. en la final de la Supercopa de España, que se disputa por segundo año en Arabia Saudita.

El Athletic, vigente campeón, tratará de renovar el título frente a los merengues, que alzaron por última vez esta Supercopa en 2020 en Yedá, en la primera ocasión en que la final se disputó en Arabia Saudí.

En aquella oportunidad, el Madrid se impuso en la final en los penales al Atlético de Madrid, víctima de los vascos (2-1) el jueves en la semifinal de la presente edición del trofeo.

​El Athletic Club ganó la final del pasado año al Barcelona (3-2), derrotado el miércoles por el Real Madrid en semifinales en la prórroga en el estadio King Fahd de Riad, escenario de la final del domingo.

Los merengues llegan a la disputa por el primer título del año apoyados en su buen momento de forma, que los mantiene como líderes destacados de LaLiga y animados por su victoria en el Clásico del jueves.

Conexión franco-brasileña

En ese encuentro volvió a destacar la dupla ofensiva formada por Vinicius y Benzema, autores de dos de los tres goles merengues.

"Llevan, si no me equivoco, 38 goles entre los dos. Que no tengan su mejor día nos ayudaría a ganar", admitió este sábado en rueda de prensa el técnico del Athletic de Bilbao, Marcelino García Toral.