La IA es un potencial "monstruo de Frankenstein", advierte Alto Comisionado de la ONU

Los derechos humanos corren el riesgo de ser las primeras víctimas del despliegue de la inteligencia artificial generativa, alertó el lunes el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, advirtiendo sobre el potencial negativo de dichos sistemas.



"La IA generativa tiene un enorme potencial, pero su uso con fines puramente políticos o económicos puede manipular, distorsionar y desviar la atención", indicó Volker Türk durante una reunión en Ginebra, señalando que, “sin garantías ni normativas adecuadas, los sistemas de IA podrían transformarse en un monstruo de Frankenstein moderno”.



"Cuando poderosos gigantes tecnológicos introducen nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial generativa, los derechos humanos pueden ser las primeras víctimas", afirmó.



"Las amenazas a numerosos derechos humanos, entre ellos a la privacidad, la participación política, la libertad de expresión y el derecho al trabajo, son claras y están presentes", agregó.



El Alto Comisionado advirtió que las amenazas actuales podrían “materializarse en daños que socaven la promesa de las tecnologías emergentes y desencadenar consecuencias impredecibles”.



"Los gobiernos tienen la responsabilidad de unirse para evitar tal resultado", añadió.



Más allá de la IA generativa, Türk subrayó la amenaza que plantea la creciente concentración del poder corporativo y la enorme “acumulación de riqueza personal y corporativa por parte de unos pocos”.



"En algunos casos, esto supera las economías de países enteros", indicó, insistiendo en que cuando “el poder no está limitado por la ley, puede llevar a abusos y sometimiento”.