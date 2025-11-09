La FIFA realizará el sorteo del repechaje al Mundial 2026 el 20 de noviembre en Zúrich

La FIFA anunció que el sorteo para el repechaje hacia la Copa del Mundo 2026 se realizará el 20 de noviembre en la ciudad suiza.

El sorteo del torneo clasificatorio dará a conocer los dos cuadros de tres equipos en los que quedarán divididas las seis selecciones que se disputarán las dos últimas plazas para la competición.

En este torneo clasificatorio participarán seis selecciones procedentes de las confederaciones de Asia, África, Concacaf, Conmebol y Oceanía.

Por ahora, solo Bolivia y Nueva Caledonia están confirmadas.

Está previsto que el repechaje tenga lugar del 23 al 31 de marzo de 2026, en una sede central que todavía está por determinar.