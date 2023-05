Jurado considera a Trump responsable de agredir sexualmente y difamar a experiodista

Un jurado del tribunal federal de Nueva York declaró este martes a Donald Trump responsable de agresión sexual, pero no de violación, y difamación a la experiodista E. Jean Carroll y tendrá que resarcirla con 5 millones de dólares por daños y perjuicios.



Los nueve miembros del jurado, seis hombres y tres mujeres, al término de unas tres horas de deliberación, declararon por unanimidad civilmente responsable de agresión sexual y difamación a Trump, aunque no de violación, según un periodista de AFP presente en la sala.



Los montos fijados para resarcir a la experiodista de 79 años se elevan a 5 millones de dólares.



Acusado solo por la vía civil y no penal, Trump calificó de "vergüenza" la sentencia.