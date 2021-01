Japón va a ampliar estado de emergencia por la pandemia

Japón va a ampliar este miércoles el estado de emergencia ya vigente en Tokio y su periferia, a siete otras regiones, debido al avance de la pandemia y el aumento de contagios.



Se prevé que el primer ministro, Yoshihide Suga, anuncie en las próximas horas este aumento de las restricciones en los departamentos de Osaka, Kyoto y Hyogo (oeste), Aichi y Gifu (centro), Fukuoka (suroeste) y Tochigi (este).



En total, incluyendo a Tokio y su periferia, once zonas quedarán bajo estado de emergencia. Esto representa 70 millones de habitantes, un 56% de la población, y un 60% del PIB nacional.



"Queremos a toda costa que las infecciones bajen de aquí al 7 de febrero", fecha en la que deben terminar estas medidas en todas las zonas afectadas, declaró Yasutoshi Nishimura, ministro japonés encargado de la lucha contra el covid-19.



Las restricciones, menos severas que las aplicadas la pasada primavera (boreal), implicarán que bares y restaurantes dejen de vender alcohol a las 19H00 y cierren a las 20H00 y las autoridades también recomiendan que los ciudadanos reduzcan al máximo las salidas a la calle.



El gobierno prepara además una ley que permita multar a quienes no respeten las consignas sanitarias, sanciones que la legislación actual no contempla.



Hasta ahora, Japón registró 4.100 muertes por coronavirus y un total de cerca de 300.000 casos.