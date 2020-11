Japón, en "alerta máxima" tras récord de contagios diarios COVID-19

Japón está en "alerta máxima" tras haber registrado un número récord de infecciones diarias por coronavirus, declaró el jueves el primer ministro, Yoshihide Suga, aunque de momento no se previeron medidas restrictivas.



El miércoles se reportaron más de 2.000 nuevos casos de covid-19 en el país, casi 500 de los cuales en Tokio, lo que constituye dos nuevos récords, según los datos oficiales.



Aunque esas cifras sean relativamente bajas en comparación con las de otros países, muestran un fuerte recrudecimiento de la pandemia en el archipiélago nipón, donde no se realizan exámenes de diagnóstico a gran escala.



"Considero que estamos en situación de alerta máxima", declaró el primer ministro este jueves ante la prensa.



"Le pido al pueblo japonés que tome medidas sistemáticamente, como el uso de mascarilla", declaró Suga.



El primer ministro indicó que apoyaría a los departamentos que insten a los comercios a cerrar antes, y que deberían barajarse medidas como la de limitar a cuatro el número de comensales por mesa en los restaurantes.



Hasta ahora, las medidas adoptadas en Japón desde que empezó la pandemia no han sido de carácter obligatorio, sino que apelan a la responsabilidad de la población y a la presión social.



El país ha aumentado el número de tests que realiza, aunque siguen siendo relativamente pocos: cada día, se examinan entre 5.000 y 6.000 personas en la capital, de unos 14 millones de habitantes.



Desde enero, Japón registró 121.000 casos de covid-19 y un poco más de 1.900 muertes.