Israel envía aviones para rescatar a aficionados de fútbol tras incidentes en Ámsterdam

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, envió el viernes dos aviones de rescate a Países Bajos después de unos incidentes en Ámsterdam con aficionados del Maccabi de Tel Aviv que llevaron a decenas de detenciones.

Los enfrentamientos estallaron en la noche en el centro de la ciudad neerlandesa tras un encuentro de Liga Europa entre el Ajax y el club israelí, que ganó el equipo local (5-0).

"El primer ministro ordenó el envío inmediato de dos aviones de rescate para acudir en ayuda de nuestros ciudadanos", dijo en un comunicado la oficina de Benjamin Netanyahu.

Según el medio local AT5, la capital neerlandesa fue escenario de numerosos actos de vandalismo y peleas que obligaron a la policía a escoltar a la afición israelí hasta su hotel.

Hundreds of #Arabs reportedly attacked #Maccabi Tel Aviv soccer fans in Amsterdam after the #match. Fans were injured, barricaded , and some remain unaccounted for. This led to a city-wide attack on #Israelis.#MaccabiTelAviv #Amsterdam #SoccerViolence pic.twitter.com/gXyxaSkJV1