Israel confirma identidad de cadáveres entregados por Hamás

El Centro Nacional de Medicina Forense de Israel confirmó este lunes (03.11.2025) que los tres cuerpos entregados este domingo por Hamás a la Cruz Roja en Gaza corresponden a los restos del coronel del Ejército israelí Asaf Hamami (40), del capitán Omer Maxim Neutra (21) y del cabo Oz Daniel (19), según informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado.

"Tras la conclusión del proceso de identificación, representantes de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) informaron a las familias de los rehenes muertos en acción que sus seres queridos han sido repatriados", señaló el comunicado. Aunque Hamás, grupo considerado terrorista por la Unión Europea, no anuncia con anterioridad los cadáveres de los rehenes que entrega, este domingo sí difundió imágenes de una bolsa blanca con el nombre de Asaf Hamami, así como de su carné de conducir.

Hamami tiene el rango más alto, como coronel de la Brigada Sur de la División Gaza del Ejército, entre los militares asesinados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

"El Gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Hamami, Neutra y Daniel y de todas las familias de los secuestrados fallecidos", indica la nota, que añade que "Hamás está obligado a cumplir con sus obligaciones para con los mediadores y repatriar a los fallecidos" en el marco del alto al fuego. Con la devolución de estos tres cuerpos, quedan 8 cadáveres de rehenes israelíes en la Franja palestina.

Hallados el mismo domingo

Horas antes, el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, habían anunciado la entrega de "los cuerpos de tres soldados israelíes capturados" y que habían sido hallados este domingo "en el camino de uno de los túneles del sur de la Franja de Gaza". Según el movimiento islamista, localizar los cadáveres está siendo una tarea "compleja y difícil", en un territorio reducido a ruinas.

En la primera fase del acuerdo de tregua, Hamás liberó el 13 de octubre a sus últimos 20 rehenes vivos, tomados en sus ataques contra Israel del 7 de octubre de 2023, que desataron el conflicto en la Franja de Gaza. Ese día Hamás debía entregar los cuerpos de los 28 rehenes fallecidos, pero luego anunció que lo haría a medida que fueran encontrando los restos en zonas bajo escombros.



