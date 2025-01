Israel afirma que ocho rehenes serán liberados el jueves y tres el sábado

Israel anunció el miércoles que ocho rehenes retenidos en Gaza, entre ellos tres israelíes y cinco tailandeses, serán liberados el jueves, y otros tres israelíes el sábado, en el marco del acuerdo de tregua con el movimiento islamista palestino Hamás.



Esta nueva serie de liberaciones tendrá lugar a cambio de la liberación de un gran número de detenidos palestinos en Israel.



La soldado Agam Berger, de 20 años, la civil Arbel Yehud, de 29, y Gadi Moses, un germano-israelí de 80 años, serán liberados el jueves a una hora no especificada.



Sus identidades se publicaron con el acuerdo de sus familias, que fueron informadas después de que Israel recibiera la lista de Hamás, según un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu.



La Yihad Islámica, aliado de Hamás en la Franja de Gaza, difundió el lunes un video de Arbel Yehud.



En estas imágenes, la joven apareció muy angustiada, vistiendo una sudadera con capucha azul marino. Dio su identidad, la fecha del sábado 25 de enero, y pidió al jefe del Gobierno israelí y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que hicieran todo lo posible para liberar a los rehenes que siguen retenidos en Gaza.



La identidad de los “cinco ciudadanos tailandeses”, en cambio, no fue comunicada.



El sábado serán liberados tres hombres durante otro canje con prisioneros palestinos. Aún no se dieron a conocer sus nombres.



Israel y Hamás firmaron un acuerdo de alto el fuego tras meses de negociaciones indirectas.



La primera fase entró en vigor el 19 de enero y prevé canjes de rehenes capturados el 7 de octubre contra prisioneros palestinos retenidos por Israel.



También incluye un aumento de la entrada de ayuda humanitaria en el estrecho territorio palestino.