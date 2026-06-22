Irán y EE. UU. logran "avances" en sus conversaciones

Irán y Estados Unidos acordaron este lunes (22.06.2026) establecer líneas de comunicación para mantener abierto el estrecho de Ormuz y detener los combates en Líbano, tras sus primeras conversaciones en Suiza para terminar con la guerra en Oriente Medio.

Los mediadores Pakistán y Catar destacaron la "atmósfera positiva y constructiva" de las deliberaciones iniciadas el domingo.

Los equipos negociadores encabezados por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, iniciaron en Suiza un proceso de dos meses con miras al fin del conflicto. (afp, efe)

Delegación iraní vuelve a Teherán mientras continúa la negociación técnica con EE.UU.

La delegación iraní abandonó este lunes (22.06.2026) Suiza con destino a Teherán tras una intensa jornada de negociaciones con Estados Unidos celebrada el domingo, mientras los equipos técnicos de ambos países continuarán durante la semana las conversaciones sobre los mecanismos de aplicación del memorando de entendimiento.

La delegación de la República Islámica, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y acompañada por el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, partió hacia la capital iraní tras aproximadamente 18 horas de reuniones y consultas bilaterales y cuatripartitas con la participación de Catar y Pakistán como mediadores, según informó la agencia Tasnim.