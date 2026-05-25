Irán reconoce avance en negociaciones con EE. UU., pero "un acuerdo no es inminente"

Irán afirmó este lunes que empezará a cobrar tasas por "servicios de navegación" a los buques que transiten por el estratégico estrecho de Ormuz, en plena negociación con Estados Unidos para poner fin a la guerra.

"Los servicios prestados, es decir, los servicios de navegación, así como las medidas necesarias para proteger el medio ambiente del estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el mar de Omán, requieren el cobro de ciertas tasas", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai. No obstante, aseguró que Irán "no busca cobrar peajes". (afp/efe)

Irán reconoce avances en negociaciones con Estados Unidos, pero dice que un acuerdo no es inminente

Irán afirmó este lunes que la firma de un acuerdo con Estados Unidos no es inminente, a pesar de los avances en las negociaciones de paz, debido a lo que consideró "cambios frecuentes" en las posturas de los responsables estadounidenses.

"Es cierto que llegamos a conclusiones sobre muchas cuestiones en discusión, pero eso no significa que la firma de un acuerdo sea inminente", aseveró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ismail Bagaei, en rueda de prensa.

El vocero reiteró además que las negociaciones están centradas actualmente en el fin de la guerra y no en el programa nuclear iraní, cuestión que será discutida en un plazo de 60 días posterior al memorando de entendimiento que negocian ambas partes, afirmó. (efe/afp)

Soldado israelí muere en el sur de Líbano

Israel indicó este lunes que uno de sus soldados murió en el sur de Líbano, con lo que se eleva a 23 el número de sus tropas fallecidas en la guerra contra el grupo islamista Hezbolá, respaldado por Irán.

Un comunicado militar lo identificó como el sargento Nehoray Leizer, de 19 años, perteneciente al 601º Batallón de Ingenieros de Combate. Durante el incidente en el que perdió la vida el joven, "otro soldado resultó gravemente herido", indicaron por separado las fuerzas armadas israelíes en la red Telegram.