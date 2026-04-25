Irán reanuda los vuelos internacionales desde Teherán

Alemania desplegará cazaminas ante posible envío al estrecho de Ormuz

Cuatro muertos en ataques israelíes en el sur del Líbano

Ministro de Exteriores de Irán se reúne con autoridades paquistaníes

Irán ejecuta a hombre acusado de cumplir una "misión" para Israel

Ministro de Exteriores de Irán llega a Islamabad para negociaciones con Estados Unidos

Alemania desplegará cazaminas ante posible envío al estrecho de Ormuz

La Armada alemana planea desplegar un buque cazaminas en el Mediterráneo en los próximos días, ante la posibilidad de un despliegue en el estrecho de Ormuz, informó el Ministerio de Defensa este sábado (25.04.2026). "Esto constituye un despliegue previo de preparación para la posible participación de la Bundeswehr en una misión multinacional para asegurar el estrecho de Ormuz", señaló un portavoz.

Esta medida permitirá ahorrar tiempo, posibilitando el despliegue rápido del cazaminas Fulda una vez que se cumplan las condiciones establecidas por las autoridades alemanas.

Las declaraciones se conocieron después de que el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, informara que se enviarían unidades navales alemanas al Mediterráneo para un posible despliegue en el estrecho de Ormuz. (dpa, AFP).

Cuatro muertos en ataques israelíes en el sur del Líbano

El Ministerio de Salud de Líbano informó este sábado (25.04.2026) que cuatro personas murieron en ataques israelíes en el sur del país, pese al alto al fuego, prolongado esta semana, en la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá.

"Dos ataques del enemigo israelí, dirigidos contra un camión y una motocicleta, en la localidad de Yohmor al Shaqef, en el distrito de Nabatiye, dejaron cuatro muertos", indicó el ministerio en un comunicado. Ante el estancamiento de las negociaciones con Irán, que no dan señales de reanudarse para encontrar una solución duradera a la guerra, el presidente estadounidense Donald Trump había anunciado el jueves una prórroga de la tregua en Líbano. (AFP, Reuters)

Irán ejecuta a hombre acusado de cumplir una "misión" para Israel

Irán ejecutó este sábado (25.04.2026) a un hombre condenado por cumplir una "misión" por cuenta del espionaje israelí en enero, durante las protestas antirrégimen, indicó el poder judicial. La de este sábado es la última en una serie de ejecuciones llevadas a cabo desde que el 28 de febrero estalló la actual guerra, con los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Erfan Kiani fue ejecutado en la horca después de que la Corte Suprema confirmada su pena, indicó el Mizan Online, la web del poder judicial iraní. Este medio presentó a Kiani como uno de los "principales operativos" de una "misión encargada por el Mosad", el servicio de inteligencia exterior israelí, durante unos incidentes en la provincia central de Isfahán.

El poder judicial dice que Kiani fue culpable de "destrucción de propiedad pública y privada, incendio intencionado, posesión y uso de cócteles molotov", atacar a agentes de la autoridad y "crear miedo y pánico entre los ciudadanos". (AFP, EFE)

Irán reanuda los vuelos internacionales por primera vez desde el inicio de la guerra

Irán reanudó este sábado (25.04.2026) los vuelos internacionales por primera vez desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, tras la reapertura del Aeropuerto Internacional Imam Jomeini de Teherán en medio de la tregua.

Los medios iraníes informaron que los primeros vuelos despegaron al amanecer con destino a ciudades como Medina (Arabia Saudita), Mascate (Omán) y Estambul (Turquía), en lo que supone el inicio de la reactivación de las conexiones internacionales desde Teherán.

Las autoridades destacaron que esta nueva fase operativa comenzó con éxito gracias a la coordinación de las aerolíneas nacionales y señalaron que el ritmo de vuelos aumentará en los próximos días. La reanudación de los vuelos internacionales se produce después de que este miércoles se retomaran los vuelos nacionales desde Teherán a la ciudad nororiental de Mashad. (EFE, AP)

Ministro de Exteriores de Irán se reúne con autoridades paquistaníes

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, mantuvo este sábado (25.04.2026) una reunión con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y principal mediador en el conflicto entre Estados Unidos y la República Islámica, Asim Munir, en un encuentro en el que también estuvieron importantes responsables del aparato de defensa y seguidad pakistaníes.

En la reunión, según pudo verse en las imágenes difundidas por las autoridades paquistaníes y replicadas también por medios iraníes estuvieron, además de Araqchi y Munir, el asesor de seguridad nacional y jefe del servicio de Inteligencia del Ejército paquistaní, Asim Malik; el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi y el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Garibabadi.

Araqchi llegó la noche del viernes a Islamabad con el único objetivo declarado de reunirse con la cúpula civil y militar de Pakistán, un viaje que coincide con el anuncio de Estados Unidos del inminente envío de una delegación a la capital paquistaní para intentar desbloquear las negociaciones de paz para resolver la crisis regional. (EFE, dpa)