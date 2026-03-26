Irán muestra perturbador video atacando estatua de La Libertad

En un inquietante despliegue de propaganda digital, la emisora estatal iraní IRIB difundió un video creado con inteligencia artificial que ha generado alarma en la comunidad internacional.

El video, de 60 segundos, muestra ﻿imágenes de episodios históricos y teorías conspirativas para lanzar un mensaje directo contra Estados Unidos, culminando con la frase “Una venganza para todos”.

El video, replicado posteriormente por la cadena rusa RT, muestra un misil con la bandera iraní impactando contra la Estatua de la Libertad en Nueva York. Sin embargo, la icónica figura aparece distorsionada: con la cabeza de Baal, deidad bíblica vinculada a la idolatría, y sosteniendo el Talmud, en un gesto interpretado como un ataque cargado de antisemitismo.

Las imágenes también aluden al despojo de tierras de nativos americanos, las bombas atómicas en Japón y las intervenciones militares en Vietnam y Medio Oriente.

Video completo:





El régimen iraní también aprovechó el escándalo de Jeffrey Epstein para reforzar su discurso. El video incluye referencias a la llamada “isla pedófila” y sugiere que las acciones militares de Donald Trump fueron una cortina de humo para encubrir redes de abuso de élite.

Estas imágenes se enlazan con teorías conspirativas sobre supuestas cuentas bancarias denominadas “Baal”, mezclando política, religión y elementos esotéricos en un relato surrealista.

En el video también se ve a figuras generadas por IA del Ayatolá Ali Khamenei y del general Qassem Soleimani, reforzando la narrativa oficial iraní.

Utilizando la tecnología digital como un nuevo campo de batalla en la guerra de percepciones, Teherán se muestra firme en su decisión de no aceptar las negociaciones de paz propuestas por Estados Unidos.

Irán "no tiene la intención de negociar" sino de "seguir resistiendo", afirmó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.



Que Estados Unidos "hable de negociaciones ahora es un reconocimiento de derrota" por parte de Washington, estimó también el jefe de la diplomacia iraní en declaraciones a la televisión estatal, replicadas por medios como AFP.



La República Islámica quiere "poner fin a la guerra con sus propias condiciones", "de tal manera que no vuelva a repetirse nunca más", agregó el ministro iraní.

